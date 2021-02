La Corvaglia entra a far parte della famiglia di LIVENow

SocialArtistOF : .@lamaddyb entra a far parte della famiglia di #LIVENowFitness. -

MILANO - Maddalena Corvaglia entra ufficialmente a far parte della famiglia di LIVENow come ambassador di LIVENow Fitness, la sezione dedicata al benessere fisico della nuova piattaforma online. Oggi ..."La pole dance aiuta a migliorare consapevolezza e autostima, a sviluppare coscienza di sé. È un mezzo per ritrovare concentrazione e motivazione, per scaricare stress e tension ...