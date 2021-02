La Commissione Europea ha concordato la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino di Moderna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 17 febbraio la Commissione Europea ha annunciato di aver stipulato un contratto con l’azienda statunitense di biotecnologie Moderna per una fornitura di altri 300 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus. La presidente della Commissione, Ursula von Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 17 febbraio laha annunciato di aver stipulato un contratto con l’azienda statunitense di biotecnologieper unadi300didel suocontro il coronavirus. La presidente della, Ursula von

Agenzia_Ansa : Una procedura accelerata per l'approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid. E' la novità della strat… - europainitalia : #ECForecast: oggi il Commissario UE @PaoloGentiloni ha presentato le previsioni economiche della Commissione europe… - susanna769 : RT @jacopogiliberto: la commissione europea ha annunciato oggi investimenti per 121 milioni di € in nuovi progetti integrati nell'ambito de… - FrancescaToxiri : RT @ilpost: La Commissione Europea ha concordato la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino di Moderna - DavideDOnofrio3 : RT @wallstreetita: Mentre la #BCE è al lavoro sull'euro digitale, la Commissione mette a punto una nuova legislazione europea che regolamen… -