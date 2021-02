La bufala del reddito di dignità di 500 euro al mese per i migranti chiesto da Laura Boldrini a Draghi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ci segnalano un’immagine con la quale si sostiene cheabbiaa Marioundidi 500alper i. Si tratta di una vecchiariadattata all’attuale situazione politica con l’arrivo, in caso di fiducia in Parlamento, del nuovo Governo. A diffondere l’immagine sono utenti e pagine Facebook, ma l’origine è duplice: un’immagine diffusa dalla fanpage di un sito e un gruppo Facebook pro Matteo Salvini. Per chi ha fretta Laoriginale circola dal 2015. L’origine è un video decontestualizzato diper undiper i cittadini ...

MeryBloody3 : @martina16153059 Bufala gigantesca. È in confessionale per ripercorrere i momenti dentro la casa del gf. - rosaroccaforte : RT @Pixty3: @redflat La bufala del cambiamento climatico crolla quando la nuova scienza scopre che l'attività umana ha un impatto praticame… - Maurizio2LaVen2 : @FakeNews_24 La variante PD è na bufala ! Pensa dentro c'è lotti del Rio marcucci e tanti altri ! Ma il PD li rinom… -

Ultime Notizie dalla rete : bufala del

Open

...vera e propria, la notizia non rappresenta un pericolo imminente, semmai un fenomeno già conosciuto e noto come le ping calls. Proprio delle ping calls si è parlato su OM anche all'inizio..."Gli incidenti sarebbero calati per merito degli autovelox ? È solo l'ultima grossolanadi questa amministrazione. I sinistri sono calati per le zone rosse e la minore mobilità ". ...calato...Caro Beppe Grillo, ho esitato molto prima di scriverti, e alla fine ho deciso perché la stima per quello che hai fatto negli anni non viene meno in questo momento difficile per i ...Discorso alternativo di Mario Draghi che cita 'Ken il guerriero' durante il suo discorso, ma il meme è solto una bufala ...