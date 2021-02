Kona Hyundai alza il velo sul nuovo design della versione elettrica prevista per il 2022

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È attraverso un comunicato stampa diUSA che ha fatto la sua comparsa la nuova. Il piccolo SUV coreano si rinnova dolcemente con alcune modifiche stilistiche all'esterno. Per il resto niente di veramente. La nuova generazione diEV utilizzerà lo stesso motore elettrico e la stessa batteria. Le versioni termiche evolvono ulteriormente. Labeneficia di alcuni miglioramenti, ma non si cambia un modello vincente, lo si migliora solo. Un pannello frontale rielaborato La caratteristica principale di questo modello è il restyling del pannello frontale. L'aspetto generaleacquista finezza e fluidità. I progettisti hanno mantenuto i gruppi ottici divisi in più parti. La griglia ...

EV, sostituzione batteria su 77.000 unità Non c'è una vera e propria console e nemmeno un tunnel centrale, come sulle auto tradizionali. Tra i sedili anteriori, dotati di una nuova ...... mentre l'altezza di 1,6 metri pone la 5 a metà strada tra unae una Tucson. Il bagagliaio ha ... come il cofano che integra la parte superiore dei parafanghi e riporta comunque il logo, le ...Con la crossover compatta Hyundai Ioniq 5 la casa coreana inaugura una nuova generazione di auto elettriche, prezzo, autonomia e batterie.Debutta il primo bev della nuova linea up del costruttore coreano. È basato su una piattaforma dedicata e offre ricarica veloce da 800 Volt come la Porsche Taycan ...