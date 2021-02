Ultime Notizie dalla rete : Kit Harington

Sposati dal 2018,e Rose Leslie sono diventati genitori. La notizia è stata confermata martedì 16 gennaio dall'addetta stampa dell'attore, che ha spiegato come lui e la moglie siano davvero felici per la ...Congratulazioni ae Rose Leslie che hanno accolto un bambino! Il loro portavoce ha confermato che sono diventati genitori dopo che i due attori di Game of Thrones sono stati fotografati mentre ...Congratulazioni a Kit Harington e Rose Leslie che hanno accolto un bambino! Il loro portavoce ha confermato che sono diventati genitori dopo che i due attori di Game of Thrones sono stati fotografati ...'Game of Thrones', Kit Harington e Rose Leslie sono diventati genitori per la prima volta. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.