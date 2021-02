Kia K8 - La nuova ammiraglia della Casa coreana

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Kia ha presentato l'K8, la berlina eredeprecedente K7, nota su alcuni mercati come Cadenza. La K8 porta al debutto il nuovo logo del brand coreano e conferma la profonda evoluzione stilistica e tecnologica del marchio, avvicinandosi sempre di più al mondo dei prodotti premium. La prima del nuovo corso. Le forme riprendono le proporzioni del modello uscente, ma introducono diversi elementi che ritroveremo anche nel linguaggio stilistico dei futuri modelli. il caso, per esempio,griglia frontale Tiger Nose priva di cornice, che diventa molto più grande e aggressiva, e degli indicatori di direzione, sviluppati come un piccolo gruppo di stelle integrate nel paraurti. Al posteriore, invece, troviamo i gruppi ottici tridimensionali a Led e un profilo aerodinamico alla base del portellone, mentre sui cristalli del ...