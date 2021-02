Keke Palmer e Daniel Kaluuya star del nuovo film di Jordan Peele (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Jordan Peele ha scelto Keke Palmer e Daniel Kaluuya come star del suo nuovo film, la cui data di uscita è prevista nel 2022. Keke Palmer e Daniel Kaluuya saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Jordan Peele. Il progetto targato Universal ha inoltre già una data di uscita: 22 luglio 2022. Attualmente i produttori non hanno rivelato alcun dettaglio dell'atteso lungometraggio che verrà realizzato dopo il successo ottenuto da Scappa - Get Out e Noi. Jordan Peele, secondo The Hollywood Reporter, ha scelto di collaborare nuovamente con Daniel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha sceltocomedel suo, la cui data di uscita è prevista nel 2022.saranno i protagonisti deldiretto da. Il progetto targato Universal ha inoltre già una data di uscita: 22 luglio 2022. Attualmente i produttori non hanno rivelato alcun dettaglio dell'atteso lungometraggio che verrà realizzato dopo il successo ottenuto da Scappa - Get Out e Noi., secondo The Hollywood Reporter, ha scelto di collaborare nuovamente con...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Keke Palmer e Daniel Kaluuya star del nuovo film di Jordan Peele - mhmbenga : Keke Palmer est si belle - ALL0FTHELIGHT5 : keke palmer died in a meta train accident - cosmopoIis : RT @horrorstroms: keke palmer sue storm, keke palmer felicia hardy, keke palmer in every role ever - horrorstroms : keke palmer sue storm, keke palmer felicia hardy, keke palmer in every role ever -

Ultime Notizie dalla rete : Keke Palmer Tutto quello che c'è da sapere sull'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris

...30 ET (ore 17.30 in Italia) e lo speciale Our White House: An Inaugural Celebration for Young Americas , che sarà condotto dall'attrice, cantante e personaggio tv Keke Palmer, a partire dalle 10:00 ...

Letitia Wright: «Ha futuro chi guarda indietro»

Volevo interpretare qualcuno intelligente, come Keke Palmer in Una parola per un sogno . Volevo essere un'ispirazione per altre ragazze di colore». Wright ha avuto un 2018 fenomenale. Ha ricevuto una ...

Keke Palmer nel prossimo horror di Jordan Peele Ecodelcinema Keke Palmer nel prossimo horror di Jordan Peele

Il nuovo film horror di Jordan Peele ha iniziato il casting e, come dichiarato a Collider, l’attrice di “Hustlers” Keke Palmer è pronta per interpretare la protagonista femminile del film. I dettagli ...

...30 ET (ore 17.30 in Italia) e lo speciale Our White House: An Inaugural Celebration for Young Americas , che sarà condotto dall'attrice, cantante e personaggio tv, a partire dalle 10:00 ...Volevo interpretare qualcuno intelligente, comein Una parola per un sogno . Volevo essere un'ispirazione per altre ragazze di colore». Wright ha avuto un 2018 fenomenale. Ha ricevuto una ...Il nuovo film horror di Jordan Peele ha iniziato il casting e, come dichiarato a Collider, l’attrice di “Hustlers” Keke Palmer è pronta per interpretare la protagonista femminile del film. I dettagli ...