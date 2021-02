Keke Palmer e Daniel Kaluuya protagonisti del nuovo film di Jordan Peele

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)sarà la protagonista del prossimo progetto cinematografico dimentreè in trattative per un ruolo Il premio Oscarsta lavorando al suoprogetto per Universal Pictures. Il, di cuisarà regista e sceneggiatore, farà parte dell’accordo esclusivo quinquennale tra la casa di produzione che finanzierà il, la Monkeypaw Productions, e la Universal. Come già accaduto con i primi due progetti diper la Universal, Scappa – Get Out, del 2017 e Noi, del 2019, i dettagli sulla trama delsono ancora top secret (tanto che non abbiamo ancora un titolo da associare alla ...

