Juventus-Porto in tv | data | orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League 2020 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tre settimane dopo l’anè ildeglidi finale di: eccotv e. All’Allianz Stadium i bianconeri ospitano i lusitani e l’obiettivo è quello del passaggio del turno a tutti i costi. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21 di martedì 9 marzo:tv su Sky Sport Uno epay su Sky Go, disponibile anche latv in chiaro su Canale 5 consu Mediaset Play. SportFace.

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - Goncalo___18 : RT @ActuFoot_: ?? BUUUUUUUUUUUTT DE TAREMI ! PORTO ???? 1-0 ???? JUVENTUS - S_J_C_P : RT @FCPorto: ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto

... che dentro l'area di rigore appoggia male verso Szczesny : è attento Taremi, che va in spaccata e vincendo il contrasto con il portiere dellariesce a porta avanti il. Ma ripetiamo, ...La squadra di Pirlo stasera se la dovrà vedere con ildell'ex Lazio Sergio Conceicao nell'andata degli ottavi di . È emergenza bianconera: soprattutto in difesa, dove non ci sarà Bonucci, al ...4' - Prova a reagire la Juventus dopo un inizio shock, i bianconeri provano a raccogliere le idee e a riversarsi in avanti. 2' - LA SBLOCCA IL PORTO! TAREMI! Pronti via, il Porto si porta in vantaggio ...10'pt In difficoltà evidente la Juventus in questo momento. Il Porto ha incanalato subito la partita. E adesso si protegge con due linee molto strette non disdegnando nemmeno il pressing feroce sui ...