Juventus | Pirlo | “Il gol a freddo ha aiutato il Porto Anche la stanchezza ha influito”

La Juventus finisce nuovamente al tappeto. Dopo il k.o. in campionato, stavolta tocca all'andata degli ottavi di Champions League: il Porto si impone per 2-1. I bianconeri potranno comunque rifarsi al ritorno, con la possibilità di imporsi per 1-0.

Il tecnico Andrea Pirlo commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Quando si subisce un gol a freddo, è normale perdere alcune certezze. Non era l'inizio che volevamo fare. Abbiamo rimesso in piedi la partita come speravamo, Anche se all'inizio è stato difficile. La stanchezza c'è dopo tante partite difficili. Quando si gioca un ottavo di finale, però, questo non deve accadere."

