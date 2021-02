Juventus, Pirlo: «Abbiamo avuto paura. Morata? È svenuto» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Porto: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ANALISI – «Quando prendi un gol così dopo pochi minuti ti viene paura, perdi un po’ di sicurezza. I ragazzi si sono un po’ abbattuti. La partita era questa, loro molto bravi a chiudersi». INFORTUNATI – «De Ligt ha avuto solo un crampo fortunatamente, Chiellini un risentimento al polpaccio, Morata non è stato bene prima della partita e anche dopo». Morata – «Da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Porto: le sue dichiarazioni Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Porto. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ANALISI – «Quando prendi un gol così dopo pochi minuti ti viene, perdi un po’ di sicurezza. I ragazzi si sono un po’ abbattuti. La partita era questa, loro molto bravi a chiudersi». INFORTUNATI – «De Ligt hasolo un crampo fortunatamente, Chiellini un risentimento al polpaccio,non è stato bene prima della partita e anche dopo».– «Da ...

