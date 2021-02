Juventus, Paratici: «Concentrati sulla Champions. Dybala sfortunato» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions League tra i bianconeri e il Porto Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match di Champions League tra bianconeri e Porto. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 Champions – «In Champions si è sempre Concentrati, a Napoli lo eravamo ma non abbiamo disputato una buona gara, anche se abbiamo perso immeritatamente. Qui il livello e diverso e lo è anche la cura del dettaglio». Dybala – «Ha vissuto un anno particolare, sfortunato. È un giocatore importantissimo. Ha segnato quasi 100 gol ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato nel prepartita del match diLeague tra i bianconeri e il Porto Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita del match diLeague tra bianconeri e Porto. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Insi è sempre, a Napoli lo eravamo ma non abbiamo disputato una buona gara, anche se abbiamo perso immeritatamente. Qui il livello e diverso e lo è anche la cura del dettaglio».– «Ha vissuto un anno particolare,. È un giocatore importantissimo. Ha segnato quasi 100 gol ...

