Juventus, Morata alla prova del 9: il centravanti alla ricerca del gol scaccia pensieri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alvaro Morata ha avuto un inizio di stagione con numeri stellari, soprattutto in Champions League, dove in 6 gare della fase a gironi ha segnato altrettanti gol e fornito un assist. Il bomber bianconero si è visto annullare anche 3 reti nella sfida contro il Barcellona. Morata nella sua prima esperienza in bianconero non era stato titolare fisso, ma si era spesso alternato, risultando però spesso decisivo in Champions League in coppia con Tevez. Alvaro infatti aveva segnato in tutte le sfide europee più importanti, dal Borussia Dortmund, al Real Madrid e anche nella finale persa contro il Barcellona. Morata nelle ultime 9 gare di Serie A, non ha però mai segnato, andando in gol solo in Coppa Italia e nella finale di Supercoppa Italiana. In generale, in stagione, delle 13 reti, 6 le ha segnate in Champions e 7 nelle altre competizioni.

