Juventus in casa del Porto per invertire la tendenza | obiettivo chiudere subito la pratica

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lafa visita ale c’è un solo piano nella testa dei bianconeri: evitare di complicare tutto come già accaduto negli ultimi tre anni contro Tottenham, Atletico Madrid e Lione e replicare quanto fatto proprio contro ighesi nel 2017 in quello che è stato l’ultimo anno in cui la Vecchia Signora non ha dovuto faticare agli ottavi e soprattutto è riuscita ad arrivare fino in fondo arrendendosi solo in finale. La mente dunque all’incrocio coldi quattro anni fa, ma guai a pensare che sarà altrettanto facile. La rosa dei lusitani si è arricchita e, pur perdendo qualcosina in chiave offensiva, con Conceicao questa squadra è riuscita ad acquistare solidità dietro. per questo motivo, non sarà affatto una passeggiata di salute quella della Juve al Do Dragao: è vero, il sorteggio di Nyon poteva andare ...