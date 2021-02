Juventus femminile | testa all’impegno di campionato contro la San Marino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laprosegue la sua marcia inarrestabile. Gli ultimi due impegni, entrambil’Empoli prima ine poi in Coppa Italia, nascondevano tantissime insidie e rappresentavano un crocevia importante per la stagione, e la squadra di Guarino ha risposto come sempre presente, dimostrando una volta di più la propria incredibile forza. Ora però laè già al prossimo impegno dila Sandel 28 febbraio, una partita importantissima che sarà poi seguita dal match scudettoil Milan. La superdi Coppa Italia L’Empoli era la squadra che più di tutte quest’anno era riuscita mettere in difficoltà la, che nella sfida di andata dei quarti si era trovata ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus femminile

Metropolitan Magazine Italia

... mercoledì 17 febbraio 2021 FIFA >Amichevoli 2021 > febbraio India - Serbia UEFA > Champions League 2020/2021 > Ottavi di finale 21:00 FC Porto -Sevilla FC - Borussia Dortmund ...Ma cresce la voglia di esprimere finalmente una leadership alanche a sinistra. L'ex ..., Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina hanno scritto al presidente della Lega ...La Juventus, dopo il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, si rituffa nel campionato. Dopo la San Marino ci sarà la sfida con il Milan.Una retrocessa dalla A alla B non ce la fa, non basta il paracadute. La soluzione potrebbe essere quella di due gironi di B, in verticale, non orizzontale” Ci sono turnover troppo alti, in serie B a o ...