Juventus, conta pure su Ronaldo: il dato che sbalordisce (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo mostro Champions: 7/6 alla Juve nel dentro-fuori. Il portoghese si accende nella fase ad eliminazione diretta Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, Cristiano Ronaldo vanta numeri clamorosi nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. 67 reti segnate in 81 partite da dentro-fuori, 7 su 6 da quando è alla Juventus. Basti pensare che da quando è bianconero, tutti i gol della Juve dagli ottavi in poi sono stati segnati proprio da CR7. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cristianomostro Champions: 7/6 alla Juve nel dentro-fuori. Il portoghese si accende nella fase ad eliminazione diretta Come sottolineato questa mattina da Tuttosport, Cristianovanta numeri clamorosi nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. 67 reti segnate in 81 partite da dentro-fuori, 7 su 6 da quando è alla. Basti pensare che da quando è bianconero, tutti i gol della Juve dagli ottavi in poi sono stati segnati proprio da CR7. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

SportPesa_IT : Champions League. Stasera in Campo la Juventus a casa del Porto. Il Porto non ha ancora subito gol in casa in quest… - massidanu : Presentazione Porto Juventus dopo le dita le risposte i tapiri d'oro di striscia, perché conta questo, Ronald… - ohyoubetterbej1 : Ma tipo prima fila/qualche fila dopo il palco ai concerti conta? Perché in tal caso Miley Cyrus, Maroon5, Jonas Bro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - Cucchi: 'Napoli, Inter e Juventus pragmatiche in alcune gare, perché alla fine ciò che conta è l'efficacia' htt… -