Juliano Mello contro Rosalinda: “mia sorella ha un cuore puro non lo merita” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sul rapporto che si è creato in questi giorni tra le due amiche è intervenuto il fratello di Dayane che non condivide il comportamento di Rosalinda nei confronti della sorella Liti, confronti, poi il chiarimento. La storia tormentata delle due amiche Rosalinda e Dayane continua a far discutere. E se prima il fratello di Dayane, Juliano ha voluto ringraziare personalmente in un video l’amica Rosalinda Cannavò, adesso è contrariato e in un post su Instagram nelle storie ha scritto: “Con tutto il rispetto ma credo che Rosalinda si stia approfittando di mia sorella … lei ha un cuore puro non lo merita”. Il loro rapporto d’amicizia è stato in qualche modo compromesso da due fattori. Uno, la storia d’amore sbocciata tra ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sul rapporto che si è creato in questi giorni tra le due amiche è intervenuto il fratello di Dayane che non condivide il comportamento dinei confronti dellaLiti, confronti, poi il chiarimento. La storia tormentata delle due amichee Dayane continua a far discutere. E se prima il fratello di Dayane,ha voluto ringraziare personalmente in un video l’amicaCannavò, adesso è contrariato e in un post su Instagram nelle storie ha scritto: “Con tutto il rispetto ma credo chesi stia approfittando di mia… lei ha unnon lo”. Il loro rapporto d’amicizia è stato in qualche modo compromesso da due fattori. Uno, la storia d’amore sbocciata tra ...

Carlott16664531 : @sarakomtrikru Povero Juliano che delusione peggio di noi. La famiglia Mello non si meritava questo - cestlaviemacher : RT @WarningSign42: Immagina quanto puoi far pena se persino quell'anima pura di Juliano Mello è rimasto sconvolto - indovinachixx : RT @WarningSign42: Immagina quanto puoi far pena se persino quell'anima pura di Juliano Mello è rimasto sconvolto - Lmr17711551 : RT @WarningSign42: Immagina quanto puoi far pena se persino quell'anima pura di Juliano Mello è rimasto sconvolto - zazoomblog : Juliano il fratello di Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò - #Juliano #fratello #Dayane #Mello -