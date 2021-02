Juliano, il fratello di Dayane Mello, si scaglia contro Rosalinda Cannavò (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto Juliano, il fratello di Dayane Mello, nella tragica circostanza della morte prematura di Lucas. Il ragazzo si era collegato dal Brasile per parlare con la modella e farle forza e, nel corso del collegamento, aveva speso parole di ringraziamento anche verso Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, che è sempre rimasta al fianco di Dayane. Oggi, però, la situazione all’interno del Grande fratello Vip ha subito uno scossone di non poco momento con l’uscita allo scoperto della neonata relazione tra Adua Del Vesco ed Andrea Zenga, che pare non godere della benedizione di Dayane; quest’ultima è poi rimasta ulteriormente delusa da Adua quando ha nominato Giulia Salemi, amica di entrambe. Il recente comportamento di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto, ildi, nella tragica circostanza della morte prematura di Lucas. Il ragazzo si era collegato dal Brasile per parlare con la modella e farle forza e, nel corso del collegamento, aveva speso parole di ringraziamento anche verso, ex Adua Del Vesco, che è sempre rimasta al fianco di. Oggi, però, la situazione all’interno del GrandeVip ha subito uno scossone di non poco momento con l’uscita allo scoperto della neonata relazione tra Adua Del Vesco ed Andrea Zenga, che pare non godere della benedizione di; quest’ultima è poi rimasta ulteriormente delusa da Adua quando ha nominato Giulia Salemi, amica di entrambe. Il recente comportamento di ...

