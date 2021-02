Judo, Grand Slam Tel Aviv 2021: Italia presente con 15 atleti per raccogliere punti pesanti in ottica olimpica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo oltre un mese di pausa, il World Tour di Judo torna protagonista in quel di Tel Aviv per il primo torneo Grand Slam della stagione olimpica (ne sono previsti cinque prima delle Olimpiadi), in programma da giovedì 18 a sabato 20 febbraio 2021 sui tatami della Shlomo Arena. In Israele va dunque in scena un torneo davvero molto importante in ottica qualificazione a cinque cerchi, che mette in palio un massimo di 1000 punti in classifica per tutti i vincitori delle 14 categorie. L’evento potrà contare su un totale di 422 atleti iscritti provenienti da 60 Paesi e 5 continenti, tra cui figura anche l’Italia. Lo staff tecnico azzurro ha deciso di convocare 15 Judoka, dando spazio a diversi giovani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo oltre un mese di pausa, il World Tour ditorna protagonista in quel di Telper il primo torneodella stagione(ne sono previsti cinque prima delle Olimpiadi), in programma da giovedì 18 a sabato 20 febbraiosui tatami della Shlomo Arena. In Israele va dunque in scena un torneo davvero molto importante inqualificazione a cinque cerchi, che mette in palio un massimo di 1000in classifica per tutti i vincitori delle 14 categorie. L’evento potrà contare su un totale di 422iscritti provenienti da 60 Paesi e 5 continenti, tra cui figura anche l’. Lo staff tecnico azzurro ha deciso di convocare 15ka, dando spazio a diversi giovani ...

