Josef Fares parla di Takes Two e non solo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Recentemente Josef Fares, creatore di A Way Out e del nuovo It Takes Two, ha parlato in una intervista sia del perchè molti sviluppatori non curano le fasi finali dei propri giochi che di nuovi dettagli sul suo nuovo titolo. A seguire vi riportiamo uno stralcio tratto dall'intervista. Nuovi dettagli per It Takes Two A Way Out è stato completato da circa il 51% dei videogiocatori, apparentemente è una bella notizia ma non è abbastanza, ciò significa che il 49% dei giocatori che ha comprato il gioco non lo ha completato. Il problema dei giochi che non vengono finiti è da sempre presente e bisogna risolverlo. La gente spesso non finisce i giochi, è un dato di fatto, ecco perchè gli sviluppatori non prestano molta cura alle fasi finali dei propri giochi, tanto molti non ci arriveranno.

