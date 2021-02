Johnson & Johnson chiede l’autorizzazione a Ema per il vaccino monodose (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – L’azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali (Ema) la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per l’approvazione del proprio candidato vaccino sperimentale a dose singola contro il Covid-19, lo Janssen. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – L’azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali (Ema) la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per l’approvazione del proprio candidato vaccino sperimentale a dose singola contro il Covid-19, lo Janssen.

