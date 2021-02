Joe Cole: “Messi disinteressato del ko del Barcellona contro il PSG” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Disinteresse è la parola più giusta, Messi sembrava disinteressato del risultato e della prestazione. Per un ex giocatore è difficile criticarlo perché è un genio e il più grande calciatore che ho visto giocare, ma stasera non sembrava coinvolto emotivamente nel gioco“. L’ex giocatore Joe Cole dice la sua ai microfoni di ‘BT Sport’ in merito alla opaca prestazione di Lionel Messi nel tonfo del Barcellona per 1-4 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. “Lui è uno dei leader della squadra, con Pique e Busquets, ma contro il PSG questa spina dorsale è apparsa debole, non c’era alcun collegamento fra i reparti. Il 4-1 è un risultato pesante, ma i francesi potevano segnarne anche sei, sono segnali preoccupanti per il Barcellona – ha aggiunto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Disinteresse è la parola più giusta,sembravadel risultato e della prestazione. Per un ex giocatore è difficile criticarlo perché è un genio e il più grande calciatore che ho visto giocare, ma stasera non sembrava coinvolto emotivamente nel gioco“. L’ex giocatore Joedice la sua ai microfoni di ‘BT Sport’ in merito alla opaca prestazione di Lionelnel tonfo delper 1-4il Paris Saint-Germain in Champions League. “Lui è uno dei leader della squadra, con Pique e Busquets, mail PSG questa spina dorsale è apparsa debole, non c’era alcun collegamento fra i reparti. Il 4-1 è un risultato pesante, ma i francesi potevano segnarne anche sei, sono segnali preoccupanti per il– ha aggiunto ...

