Joe Biden assillato dal fantasma di Donald Trump: «Basta, non voglio più parlarne» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Joe Biden non trova pace alla Casa Bianca dove ancora, nelle sale, aleggia l'ingombrante fantasma di Donald Trump. Dopo aver soffiato sul fuoco per mesi scatenando contro Trump una guerra mediatica (e social) senza precedenti, dipingendolo come il male assoluto, trascinandolo in un processo di impeachment che sapevano sarebbe comunque fallito, come, poi, è effettivamente accaduto, ora i democratici – e Joe Biden per primo – hanno il problema inverso: devono far dimenticare Trump e il Trumpismo. Vorrebbero archiviarlo in tutta fretta. Cancellarlo. Sbianchettarlo. Ma non è facile. Il corpaccione di Trump, la sua presenza scenica, è ovunque. Scacciarlo come un brutto sogno non è semplice. Neanche per quei professionisti delle fake news ...

