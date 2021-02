Jennifer Garner star e produttrice del film Family Leave (Di giovedì 18 febbraio 2021) Family Leave sarà la nuova commedia Netflix con star Jennifer Garner, coinvolta anche come produttrice del progetto. Jennifer Garner collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del film Family Leave. Il progetto sarà un adattamento per gli schermi del libro Bedtime for Mommy scritto da Amy Krouse Rosenthal. Nel lungometraggio i protagonisti saranno i Brenner che, inaspettatamente, si rendono conto di essere nei corpi dei membri di un'altra famiglia. La situazione li obbliga a unire le forze con il gruppo di sconosciuti per cercare di capire come riportare la situazione alla normalità. Nell'attesa di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi, tuttavia, tutti dovranno affrontare la vita ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021)sarà la nuova commedia Netflix con, coinvolta anche comedel progetto.collaborerà nuovamente con Netflix in occasione del. Il progetto sarà un adattamento per gli schermi del libro Bedtime for Mommy scritto da Amy Krouse Rosenthal. Nel lungometraggio i protagonisti saranno i Brenner che, inaspettatamente, si rendono conto di essere nei corpi dei membri di un'altra famiglia. La situazione li obbliga a unire le forze con il gruppo di sconosciuti per cercare di capire come riportare la situazione alla normalità. Nell'attesa di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi, tuttavia, tutti dovranno affrontare la vita ...

