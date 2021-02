“Je Sus” è il singolo d’esordio della band Lacosa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Online sulle piattaforme digitali “Je Sus”,supernata dalle ceneri dei Soviet Ladies Je Sus è l’attesissimodi debutto deiveneta che nasce dalle ceneri dei Soviet Ladies. Il brano, in bilico tra dream pop e lo-fi, con una forte attitudine wave, esce per Dischi Soviet Studio il 29 Gennaio 2021.nasce nel 2018 come percorso musicale di rimeditazione… L'articolo Corriere Nazionale.

Koufax73 : Lacosa: “Je sus” è il nuovo singolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sus singolo

Corriere Nazionale

...i miei fan in tutto il mondo sperimentino un'esperienza unica all'uscita di ogni mio nuovo(...a la movie Lo mio es flow call of duty Las nenas grande los booty Ey atrás de uno lloran con...Ilarticolo per la messa in stato d'accusa richiama le ripetute false rivendicazioni di ... Los demócratas anuncianplanes para abrir nuevo juicio político a Trump #Radar24RD #Radar24h #RD #...Online sulle piattaforme digitali “Je Sus”, singolo d’esordio della super band Lacosa nata dalle ceneri dei Soviet Ladies Je Sus è l’attesissimo singolo di debutto dei LACOSA, band veneta che nasce da ...