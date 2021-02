Jannik Sinner, love story con Maria Braccini? Gli indizi social (FOTO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Jannik Sinner è il tennista italiano del presente e del futuro e con i continui successi in campo internazionale e la scalata vertiginosa al ranking Atp, il classe 2001 si è guadagnato la luce dei riflettori a tutto tondo. Anche dal punto di vista del gossip, dunque, non c’è scampo per l’altoatesino: tantissime si chiedono chi sia la fidanzata del tennista e se, per l’appunto, abbia una ragazza. Non è certo, ma pare che la fiamma di Jannik sia Maria Braccini, fisico da urlo per lei. Tanti gli indizi social che confermerebbero questa relazione, per esempio uno scambio di cuori nei commenti. Ecco alcune FOTO della bella Braccini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)è il tennista italiano del presente e del futuro e con i continui successi in campo internazionale e la scalata vertiginosa al ranking Atp, il classe 2001 si è guadagnato la luce dei riflettori a tutto tondo. Anche dal punto di vista del gossip, dunque, non c’è scampo per l’altoatesino: tantissime si chiedono chi sia la fidanzata del tennista e se, per l’appunto, abbia una ragazza. Non è certo, ma pare che la fiamma disia, fisico da urlo per lei. Tanti gliche confermerebbero questa relazione, per esempio uno scambio di cuori nei commenti. Ecco alcunedella bella. SportFace.

Tennis, Jannik Sinner partecipa all'Atp 250 Montpellier Bordighera. Jannik Sinner parteciperà all' Atp 250 Montpellier sul cemento indoor. Il tennista che si allena al Piatti Tennis Center di Bordighera, dopo aver perso contro Denis Shapovalov all'Australian Open ...

Australian Open, le pagelle dell'Italia: il migliore è Fognini, Sinner ha la giustificazione Fognini batte e litiga con Caruso: 'Non posso dirti che c hai culo!?' JANNIK SINNER 6 Primo turno "fuori bolla" con alibi pesanti : Un ATP 250 giocato, e vinto, la settimana prima dell'Australian ...

Atp, ecco il programma di Jannik Sinner al rientro in Europa: i dettagli

