James Rodriguez, Ancelotti non basta: scontento della Premier League e… del clima inglese (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cercato a lungo dall'Everton, e poi finalmente arrivato, James Rodriguez, nonostante l'ottimo impatto avuto con la Premier League, sarebbe scontento dell'esperienza fin qui vissuta. Il feeling con i compagni di squadra e con il mister Carlo Ancelotti non sarebbero abbastanza per "vedersi" ancora per molto tempo in Inghilterra. Il colombiano, infatti, starebbe ipotizzando di lasciare il club al termine della stagione. Secondo quanto si apprende da Defensa Central, James Rodriguez...

