Italia’s got talent, arriva anche Enrico Papi sul palco: ecco cosa farà. Anticipazioni 4° puntata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio andrà in onda il quarto appuntamento con la nuova edizione di Italia’s Got talent, lo show prodotto da Fremantle. Sul palco arriverà un personaggio molto conosciuto dal pubblico televisivo: Enrico Papi. Una puntata all’insegna delle emozioni forti e intense che faranno commuove Mara Maionchi e anche Lodovica Comello. Ma cosa farà sul palco Enrico Papi? Introdurrà un concorrente con una speciale edizione di ‘Guess My talent’. Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini dovranno indovinare lo speciale talento del suo assistito. LEGGI anche:– Federica Pellegrini in costume da bagno in ... Leggi su funweek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio andrà in onda il quarto appuntamento con la nuova edizione diGot, lo show prodotto da Fremantle. Sularriverà un personaggio molto conosciuto dal pubblico televisivo:. Unaall’insegna delle emozioni forti e intense che faranno commuove Mara Maionchi eLodovica Comello. Masul? Introdurrà un concorrente con una speciale edizione di ‘Guess My’. Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini dovranno indovinare lo specialeo del suo assistito. LEGGI:– Federica Pellegrini in costume da bagno in ...

statodelsud : Stasera Italia’s Got Talent, le anticipazioni della quarta puntata - Pino__Merola : Stasera Italia’s Got Talent, le anticipazioni della quarta puntata - SMSNEWSOFFICIAL : Quarto appuntamento con Italia’s Got Talent, mercoledì 17 febbraio, alle ore 21.30 su TV8 - horasoro : RT @SkyTG24: Stasera Italia's Got Talent, le anticipazioni della quarta puntata - SkyTG24 : Stasera Italia's Got Talent, le anticipazioni della quarta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s got Accordo Sky Amazon - Prime Video su Sky Q e NOW TV su Fire TV Stick Digital-News.it