Italia’s Got Talent 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la quarta puntata della sesta edizione di Italia’s Got Talent, il famoso programma che va a caccia di Talenti da far scoprire al mondo. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini mentre, la conduzione è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. dove vedere la quarta puntata di Italia’s Got Talent 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La quarta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, mercoledì 17 febbraio, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda ladella sesta edizione diGot, il famoso programma che va a caccia dii da far scoprire al mondo. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini mentre, la conduzione è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello.ladiGotintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 17 FEBBRAIO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA LO SPECIALE DEI SOLITI IGNOTI, ITALIA'S GOT TALENT E CHI L.… - xnianobsessed : a novembre ho partecipato come spettatrice alle registrazioni di italia's got talent e ho scoperto che stasera tras… - APAudiovisivi : Questa sera in prima visione assoluta, alle ore 21.30 su @TV8it, il quarto appuntamento delle audizioni di 'Italia’… - aasiainyourarea : STASERA C’È ITALIA’S GOT TALENT - mesorottaercazz : @Liliwhities @Ro60638406 @vivalacamomilla @___tilltheend Allora oggi seratona Italia's got talent e Late Show -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia