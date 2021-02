Italia's Got Talent 2021, stasera su TV8 la quarta puntata: le anticipazioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna stasera su TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2021 dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane: le anticipazioni della quarta puntata. Torna stasera su TV8, dalle 21:30, Italia's Got Talent 2021, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, con la quarta puntata, che porta il programma al giro di boa con il vento in poppa dei lusinghieri ascolti in costante crescita. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello. Se la scorsa puntata era stata all'insegna del "girl power", la prossima sarà segnata dalle forti emozioni, così intense da ridurre in lacrime Mara ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tornasu TV8, alle 21:30,'s Gotdopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane: ledella. Tornasu TV8, dalle 21:30,'s Got, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, con la, che porta il programma al giro di boa con il vento in poppa dei lusinghieri ascolti in costante crescita. In giuria, Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello. Se la scorsaera stata all'insegna del "girl power", la prossima sarà segnata dalle forti emozioni, così intense da ridurre in lacrime Mara ...

cHo0seLov3 : mamma mia ma stasera inizia italia's got talent, adoro sksjsksksks - sandrobah : Indeciso tra gufare i gobbi o guardare Italia's Got Talent ??. Gufo i gobbi va - digitalsat_it : #IGT 2021, quarto appuntamento su #SkyUno e @TV8it - itselee8 : @luckymooon Italia’s got talent?? Le partite di stasera non mi interessano più di tanto sinceramente... - marcohcm : La magia di Eleonora sconvolge i giudici di Italia's Got Talent ?? -