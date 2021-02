Italia’s Got Talent 2021, Michele La Paglia (foto e video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Michele La Paglia, 64enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Michele, che è stato introdotto da Enrico Papi in occasione di una puntata speciale di “Guess My Talent”, ha “suonato” Mara Maionchi, con delle apposite bacchette, sfruttando le vibrazioni del corpo. Per lui, tre sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era ancheLa, 64enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich., che è stato introdotto da Enrico Papi in occasione di una puntata speciale di “Guess My”, ha “suonato” Mara Maionchi, con delle apposite bacchette, sfruttando le vibrazioni del corpo. Per lui, tre sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

mafaldina88 : RT @BB_namastayaway: Si ma io non posso piangere davanti a Italia’s Got Talent ragaaa Golden super giusto, e non poteva esserci giudice mi… - PLLDN : @D_Tirinnanzi Quando aggiungi un allenatore che fa il fenomeno col tiki taka a tutto campo e lascia in panchina l'u… - lifeisgreathl : @fearlessXgio Guardare Italia's got talent ci sta? Hahahan - MatteoNasso : Ma cosa straca**o ci fa Manuel a Italia’s Got Talent?! Comunque direi che siamo tutti d’accordo che abbiamo un nuov… - Liamjsvoice : voglio andare a italia's got talent solo per Frank matano -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia