Italia’s Got Talent 2021 | Maria Grazia Medri foto e video

Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia's Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c'era anche Maria Grazia Medri, pensionata di 77 anni. A giudicare l'esibizione la giuria formata anche quest'anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Maria Grazia si è presentata come poetessa: ha iniziato a scrivere poesie all'improvviso, durante un corso di ceramica. Le poesie che ha letto avevano come tema l'amore per una donna nel corso dei tempi e la nostalgia. Per lei, ovviamente, quattro sì.

