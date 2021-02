Italia’s Got Talent 2021: le anticipazioni della quarta puntata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, 17 febbraio, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la quarta puntata di Italia’s Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi Talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla quarta puntata del Talent show. anticipazioni Stasera vedremo la quarta puntata delle sette in programma. Si tratta del quarto appuntamento con le audizioni, già tutte registrate a Cinecittà, alla presenza del pubblico, seguendo attentamente le norme anti-Covid. In giuria, Joe ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, 17 febbraio, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda ladiGot, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimii. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte lesulladelshow.Stasera vedremo ladelle sette in programma. Si tratta del quarto appuntamento con le audizioni, già tutte registrate a Cinecittà, alla presenza del pubblico, seguendo attentamente le norme anti-Covid. In giuria, Joe ...

bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 17 FEBBRAIO 2021: UN MERCOLEDÌ TRA LO SPECIALE DEI SOLITI IGNOTI, ITALIA'S GOT TALENT E CHI L.… - xnianobsessed : a novembre ho partecipato come spettatrice alle registrazioni di italia's got talent e ho scoperto che stasera tras… - APAudiovisivi : Questa sera in prima visione assoluta, alle ore 21.30 su @TV8it, il quarto appuntamento delle audizioni di 'Italia’… - aasiainyourarea : STASERA C’È ITALIA’S GOT TALENT - mesorottaercazz : @Liliwhities @Ro60638406 @vivalacamomilla @___tilltheend Allora oggi seratona Italia's got talent e Late Show -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia