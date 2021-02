Italia’s Got Talent 2021, golden buzzer per Giorgia Greco (foto e video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Giorgia, 13enne di Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Giorgia si è presentata sul palco per fare un’esibizione di ginnastica ritmica: a sette anni, a causa di un tumore, le è stata amputata una gamba, ma questo non le ha impedito di continuare ad inseguire il suo sogno. Per lei e la sua tenacia, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 13enne di Milano. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.si è presentata sul palco per fare un’esibizione di ginnastica ritmica: a sette anni, a causa di un tumore, le è stata amputata una gamba, ma questo non le ha impedito di continuare ad inseguire il suo sogno. Per lei e la sua tenacia, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

