Italia’s Got Talent 2021 Giorgia Greco è il Golden Buzzer di Federica Pellegrini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (video) Italia’s Got Talent, la quarta puntata delle audition ha ospitato il terzo Golden Buzzer e dopo Mara Maionchi (guarda qui) a Frank Matano (guarda qui), Federica Pellegrini ha schiacciato l’ambito pulsante sull’esibizione della giovane atleta Giorgia Greco, portandola direttamente alla finale (qui i finalisti). 13 anni e una grande passione per la ginnastica ritmica. La sua disabilità non l’ha fermata, motivandola e accompagnandola nel suo percorso da sportiva da quasi dieci anni. Federica Pellegrini rimane particolarmente colpita dall’esibizione e della bravura della giovane. Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got Talent 2021 Il ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (video)Got, la quarta puntata delle audition ha ospitato il terzoe dopo Mara Maionchi (guarda qui) a Frank Matano (guarda qui),ha schiacciato l’ambito pulsante sull’esibizione della giovane atleta, portandola direttamente alla finale (qui i finalisti). 13 anni e una grande passione per la ginnastica ritmica. La sua disabilità non l’ha fermata, motivandola e accompagnandola nel suo percorso da sportiva da quasi dieci anni.rimane particolarmente colpita dall’esibizione e della bravura della giovane. Clicca qui per guardare altri video diGotIl ...

EnricaMilanese : Questa sera entro in casa Fisso per un secondo la TV Penso di essere pazza Poi mi reffo che per davvero il ragazzo… - letylele_28 : Comunque raga se io mi guardo tutte le puntate di italia's got talent è solo per quei 5 secondi kiwi prima della pu… - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 RoBidone (foto e video) - #Italia’s #Talent #RoBidone #(foto - putsmthinhere : comunque ad italia’s got talent mettono kiwi ogni due minuti prima della pubblicità e io vado in escandescenza - bugozeta : Manuel scartato da Italia's Got Talent ci riprova con la pupa e il secchione?? #IGT -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia