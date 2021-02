Italia’s Got Talent 2021, Elisaveta e Sergej Trofimov (foto e video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche Elisabeta e Sergej, padre e figlia di 53 ed 11 anni russi ma residenti in Italia. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I due hanno cantato “Bridge over troubled water” di Simon & Garfunkel, per dimostrare come le amicizie ed i legami possano superare le avversità. Molto commovente questa esibizione: inevitabili, per loro, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche Elisabeta e, padre e figlia di 53 ed 11 anni russi ma residenti in Italia. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. I due hanno cantato “Bridge over troubled water” di Simon & Garfunkel, per dimostrare come le amicizie ed i legami possano superare le avversità. Molto commovente questa esibizione: inevitabili, per loro, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

alexloueh : STO GUARDANDO ITALIA’S GOT TALENT E COME CANZONE DI SOTTOFONDO PER IL “TRA POCO” C’ERA KIWI E NIENTE MOIO CIAO - F3ARLESSXSIL : era partita kiwi a italia's got talent ero tipo così???? - danixgolden : KIWI AD ITALIA’S GOT TALENT È UNA CERTEZZA - mesorottaercazz : Per tutta la bravura di questa bambina ?? Secondo me è meglio un altro palco e non quello di Italia's got talent #IGT - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Stefano Steven Bronzato (foto e video) - #Italia’s #Talent #Stefano #Steven -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia