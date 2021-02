Italia’s Got Talent 2021, Claudio Sciara (foto e video) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Claudio Sciara, di Roma. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Claudio ha raccontato un pezzo comico, con una verve decisamente fuori dall’ordinario. Inaspettato ma divertente, è riuscito a strappare una risata ai giudici ed al pubblico: per lui quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, di Roma. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha raccontato un pezzo comico, con una verve decisamente fuori dall’ordinario. Inaspettato ma divertente, è riuscito a strappare una risata ai giudici ed al pubblico: per lui quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

justcallmegaia : non Italia’s got talent che mette Kiwi ed io che mi affogo?? - justtmarti : io italia’s got talent lo guardo solo per la canzone che c’è prima della pubblicità?? - emotionallyimM : Ma io non posso guardare Italia’s Got Talent con il ciclo, piango solo con la musichetta triste di sottofondo #IGT - jokagp13 : RT @TV8it: Ed è subito ITALIA'S GOT FACTOR. #IGT - dearprudence27 : RT @TV8it: Ed è subito ITALIA'S GOT FACTOR. #IGT -

