Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara e il film con Enrico Brignano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara porta un monologo su come Enrico Brignano lo avrebbe contattato per un film (video) A salire sul palco della quarta puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent è Claudio Sciara; romano; che è approdato sul palco per raccontare di un evento incredebile successogli da poco. Dopo qualche incitamento da parte della giuria, Claudio inizia il suo racconto di come Enrico Brignano lo avrebbe chiamato per prendere parte a un suo film nei panni di un gommista, ruolo perfetto per lui che ha un po’ di pancetta. Il monologo di Claudio regala grande simpatia e risate nella ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021)Gotporta un monologo su comelo avrebbe contattato per un(video) A salire sul palco della quarta puntata delle audizioni diGot; romano; che è approdato sul palco per raccontare di un evento incredebile successogli da poco. Dopo qualche incitamento da parte della giuria,inizia il suo racconto di comelo avrebbe chiamato per prendere parte a un suonei panni di un gommista, ruolo perfetto per lui che ha un po’ di pancetta. Il monologo diregala grande simpatia e risate nella ...

tpwharry_ : la scritta syco alla fine di italia’s got talent ?? - thelastmed : Ma se vi sembra normale che io mi commuova perfino guardando Italia’s Got Talent - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Nicholas e Noemi (foto e video) - #Italia’s #Talent #Nicholas #Noemi - justcallmegaia : non Italia’s got talent che mette Kiwi ed io che mi affogo?? - justtmarti : io italia’s got talent lo guardo solo per la canzone che c’è prima della pubblicità?? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia