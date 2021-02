Italia’s Got Talent 2021, Alex Lofoco (foto e video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Alex Lofoco, 39enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Alex è un bassista, ed ha spiegato come con questo strumento si possa anche suonare delle canzoni, nonostante il basso solitamente sia considerato solo una parte di un brano. Per lui, quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella quarta puntata del 17 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 39enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.è un bassista, ed ha spiegato come con questo strumento si possa anche suonare delle canzoni, nonostante il basso solitamente sia considerato solo una parte di un brano. Per lui, quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

EnricaMilanese : Questa sera entro in casa Fisso per un secondo la TV Penso di essere pazza Poi mi reffo che per davvero il ragazzo… - letylele_28 : Comunque raga se io mi guardo tutte le puntate di italia's got talent è solo per quei 5 secondi kiwi prima della pu… - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 RoBidone (foto e video) - #Italia’s #Talent #RoBidone #(foto - putsmthinhere : comunque ad italia’s got talent mettono kiwi ogni due minuti prima della pubblicità e io vado in escandescenza - bugozeta : Manuel scartato da Italia's Got Talent ci riprova con la pupa e il secchione?? #IGT -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got L'intelligence di Amazon e la "minaccia" dei sindacati Fortune Italia