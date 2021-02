Italia, via libera della Fifa: Toloi potrà essere convocato da Roberto Mancini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafael Toloi può finalmente essere convocato in Nazionale Italiana. La Fifa ha infatti acconsentito alla richiesta della Federcalcio ed il difensore dell’Atalanta, grazie a degli avi di Treviso, potrà vestire la maglia azzurra. Un’ottima notizia per il ct Roberto Mancini, il quale potrà fare affidamento su una buona alternativa ai già collaudati Bonucci e Chiellini. Toloi si aggiunge dunque al pacchetto difensivo composto, tra gli altri, anche da Bastoni, Romagnoli, Mancini e Acerbi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafaelpuò finalmentein Nazionalena. Laha infatti acconsentito alla richiestaFedercalcio ed il difensore dell’Atalanta, grazie a degli avi di Treviso,vestire la maglia azzurra. Un’ottima notizia per il ct, il qualefare affidamento su una buona alternativa ai già collaudati Bonucci e Chiellini.si aggiunge dunque al pacchetto difensivo composto, tra gli altri, anche da Bastoni, Romagnoli,e Acerbi. SportFace.

