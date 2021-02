Israele | la sperimentazione dello spray nasale salvavita contro Covid | superata la fase 1

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La cautela è d’obbligo e laha superato soltanto la1. Ma Exo-Cd24,e nuovo trattamentoil-19 sviluppato dal professor Nadir Arber dell’Ichilov Medical Center di Tel Aviv, ha già suscitato l’interesse di molti paesi nel mondo perché può essere prodotto rapidamente, è a basso costo e non ha effetti collaterali. Tra questi ci sono certamente Brasile e Repubblica Ceca, che hanno già contattato il governo israeliano. Nel corso della conferenza stampa via Zoom, Arber ha confermato che il trattamento finora è stato testato con successo su 36 pazienti (in età compresa tra i 37 e i 77 anni) che a causa delsi trovavano in condizioni critiche. Sono stati dimessi nel giro di 3-5 ...

