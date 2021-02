Israele, casi scesi del 94% dopo i vaccini. Burioni: 'Dobbiamo svegliarci' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Israele prosegue la sua corsa ai anti : nella giornata di oggi il Paese ha autorizzato l'ingresso immediato di 1.000 dosi del vaccino russo a Gaza, inoltrate dal Ministero della Sanità di Ramallah. Lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)prosegue la sua corsa ai anti : nella giornata di oggi il Paese ha autorizzato l'ingresso immediato di 1.000 dosi del vaccino russo a Gaza, inoltrate dal Ministero della Sanità di Ramallah. Lo ...

HuffPostItalia : In Israele 94% di casi di Covid in meno a 2 mesi dall'inizio della campagna vaccinale - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - WRicciardi : @RobertoBurioni @IleP Caro Roberto Israele e’ arrivato alla possibilità di vaccinare in massa dopo essersi pentito… - GiovyDean : @Eniuei_ Capisco, anche io ho la mente pesante ultimamente. Attendiamo solo la forza del vaccino: Israele ha abbatt… - DavideTedesco74 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini in Israele, casi scesi del 94% dopo il siero. Burioni: «Stiamo facendo schifo: svegliamoci» -