Isola dei Famosi | svelati i nomi dell’inviato e delle opinioniste

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il cast de L’deiè sempre in work in progress e TvBlog questa mattina ha cercato di tirare un po’ le fila dei molteplicitrapelati online, specificando come il nome di Massimiliano Rosolino non faccia parte del cast dei naufraghi, come inizialmente creduto. L’ex campione olimpico svolgerà infatti il ruolo di inviato in Honduras (ereditando così il posto lasciato vacante da Alvin), vincendo l’ultima selezione contro Elenoire Casalegno, anche lei in lizza per il posto. Sul fronte opinionisti, invece, TvBlog conferma la presenza di tre poltrone: in una ci sarà Iva Zanicchi, in un’altra Elettra Lamborghini (l’accordo fra lei e Mediaset si è finalmente concluso), mentre la terza sembrerebbe essere lasciata libera per l’ipotesi eventuale di Tommaso Zorzi, che dovrà decidere il da farsi al termine del Grande Fratello ...