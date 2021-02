Isola dei Famosi | MT Ruta svela | Amedeo Goria rinuncia perché è malato

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello, Vip Maria Teresaè intervenuta sulle condizioni di salute dell’ex marito,. “E’, non parteciperà” Nulla di preoccupante, ma per le sue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

yuna_hikari : RT @chinafiles: #Taiwan accusa #Pechino di ostacolare la campagna vaccinale sull’isola democratica. #Taipei stava chiudendo un accordo con… - ZayasTabio : RT @StampaEmbaCuba: #Cuba ???? l’isola nonostante un durissimo blocco economico ormai sessantennale imposto dagli Stati Uniti procede nello s… - atzorigianluca : RT @chinafiles: #Taiwan accusa #Pechino di ostacolare la campagna vaccinale sull’isola democratica. #Taipei stava chiudendo un accordo con… - LongoOlgaMaria_ : C'é poi il film d'animazione 'L'isola dei cani' (Isle of Dogs) diretto da Wes Anderson, che invece annuncia la mort… - chinafiles : #Taiwan accusa #Pechino di ostacolare la campagna vaccinale sull’isola democratica. #Taipei stava chiudendo un acco… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... capo della federazione nazionalepanettieri. 'A parte la Torre Eiffel, la baguette è il ... un tipo di barca unico , originario dell'franco - caraibica della Martinica....per sbarcare sull'. In un'intervista all' Unione Sarda , ha detto: " Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività al Covid o di avvenuta vaccinazione: il sistema...L'ex concorrente del GF Vip Maria Teresa Ruta è intervenuta sulle condizioni di salute dell'ex marito, Amedeo Goria. "E' malato, non parteciperà" ...Eliminata dal GF Vip, Carlotta Dell'Isola sembra avere il dente avvelenato nei confronti di Giulia Salemi per via di una nomination ricevuta.