Isola dei famosi | Massimiliano Rosolino inviato

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Confermato comedell’dei, cn un cachet stellare. Lo rivela TvBlog.Già concorrente di Ballando con le stelle e Pechino Express, l’ex nuotatore approderà dunque in Honduras ma non come concorrente, come era stato ventilato. Si tratta per lui di un vero debutto in un reality show. L’deiè sempre più al completo. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha finalmente trovato Articolo completo: dal blog SoloDonna