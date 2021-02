Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino inviato del reality? L’indiscrezione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Circola il nome del nuotatore Massimiliano Rosolino come inviato per l’Honduras Dopo il cambio data di partenza del reality, e dopo le indiscrezioni circolate sul possibile coinvolgimento di Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata, adesso c’è un cambiamento. Stando a TvBlog, infatti, sarebbe stato reclutato al ruolo di inviato del reality lo sportivo Massimiliano Rosolino. Per quanto riguarda i naufraghi, invece, si sa che Amedeo Goria non potrà partire perché non avrebbe superato le visite mediche. Intanto nelle ultime ore si sarebbe perfezionato l’accordo con Elettra Lamborghini che vestirà i panni di opinionista accanto a Iva Zanicchi. Nulla invece si sa del terzo ruolo di opinionista: si vocifera che potrebbe essere proprio l’attuale concorrente ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Circola il nome del nuotatorecomeper l’Honduras Dopo il cambio data di partenza del, e dopo le indiscrezioni circolate sul possibile coinvolgimento di Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata, adesso c’è un cambiamento. Stando a TvBlog, infatti, sarebbe stato reclutato al ruolo didello sportivo. Per quanto riguarda i naufraghi, invece, si sa che Amedeo Goria non potrà partire perché non avrebbe superato le visite mediche. Intanto nelle ultime ore si sarebbe perfezionato l’accordo con Elettra Lamborghini che vestirà i panni di opinionista accanto a Iva Zanicchi. Nulla invece si sa del terzo ruolo di opinionista: si vocifera che potrebbe essere proprio l’attuale concorrente ...

aidalaverdadera : Aka sottone dei sottoni voglio che gli teniate un posto al sole nell’isola di Temptation Island #AMICI20 - marikaargg : no scusate in che senso @ElettraLambo opinionista all’isola dei famosi?!?!!!? - eleonoraanello : 'La one-minute city svedese coniuga la celebre città dei 15 minuti parigina al concetto di isola pedonale, elevando… - danitrash77 : Perché non gestisci più frequentemente il reality out of context? Non hai più abbastanza video? Gli spezzoni del …… - gianmariniello : RT @ilmessaggeroit: Lazio, Signori compleanno con dediche: «Felice per i gol di Immobile. Curioso di vedere Gazza sull'Isola dei famosi» ht… -