Isola dei Famosi | l’inviato è un famosissimo nuotatore

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo aver scoperto i nomi dei naufraghi de “L’dei”, oggi scopriremo insieme il nome dele dell’opinionista Dopo aver scoperto i nomi dei naufraghi de “L’dei“, oggi scopriremo insieme il nome dele dell’opinionista. Prima di svelarvi i nomi, dobbiamo annunciarvi che Amedeo Goria non potrà partire per l’Honduras. Il motivo è legato alla salute, infatti il giornalista non ha superato le visite mediche, ancor più rigorose a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Prima di scoprire il nome del, facciamo un passo indietro. Vi ricordate che nel 2008, ilFilippo Magnini, ha ricoperto il ruolo di inviato durante la sesta edizione de “L’dei”? ...

LeninhaBays : RT @Fra8412: 1) SDG, la 'burattinaia', partecipa all'Isola dei famosi, migliore amica di Eva Grimaldi, la nomina dicendo che 'il gioco é qu… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: #IlaryBlasi: «Vi racconto la mia #Isola dei Famosi, in partenza l'11 marzo!» - Abbiamovintonoi : RT @Fra8412: 1) SDG, la 'burattinaia', partecipa all'Isola dei famosi, migliore amica di Eva Grimaldi, la nomina dicendo che 'il gioco é qu… - Star32132929 : A questo punto ti potevi fare pure l'isola dei famosi, e forse sarebbe stato meglio! Io dissi 'bravo ha rifiutato,… - Fra8412 : 1) SDG, la 'burattinaia', partecipa all'Isola dei famosi, migliore amica di Eva Grimaldi, la nomina dicendo che 'il… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...di non aver mai interagito con la compagnia cinese sull'acquistovaccini. Pechino considera Taiwan una provincia ribelle, e non ha mai escluso di riconquistarla con l'uso della forza. L'è ...Successivamente, ha fatto un calendario sexy per la rivista For Men Magazine, per poi partecipare nel 2017 all'Famosi. Tra le sue esperienze lavorative, anche Pechino Express , in onda ad ...Dopo aver scoperto i nomi dei naufraghi de "L'isola dei famosi", oggi scopriremo insieme il nome dell'inviato e dell'opinionista ...Sta per avvicinarsi l'inizio di un altro reality molto atteso, l'Isola dei Famosi 2021. Pare che sia arrivata l'ufficialità per quanto riguardo l'inviato ...