'Isola 15', Elettra Lamborghini opinionista e Massimiliano Rosolino inviato in Honduras? L'indiscrezione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi sta ufficialmente scaldando i motori. Il game-show è pronto a partire su Canale 5 giovedì 11 marzo. L'avventura in Honduras dovrebbe protrarsi per ben 10 settimane, regalandoci non uno ma ben due appuntamenti settimanali, quello del lunedì e quello del giovedì. Dopo l'addio dell'amatissimo Alvin nel ruolo di braccio destro del conduttore, nonostante i vari rumor insistenti che vedevano come inviata un'inedita Elenoire Casalegno, un altro nome inaspettato è stato confermato dai colleghi di TvBlog e si tratta di un personaggio amatissimo del mondo dello sport. Lui è un nuotatore affermato e affiancherà la Blasi nel ruolo di inviato in Honduras: Massimiliano Rosolino. All'interno del cast invece già alcuni nomi ...

