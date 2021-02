"Irrispettoso in questo periodo". Flop su Rai, durissimo sfogo di Milly Carlucci: pandemia, cosa c'è dietro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ingrana, Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, il programma in onda su Rai 1 il sabato sera. Lo share, infatti, è in netto calo rispetto all'anno precedente: l'ultima puntata, la terza, ha raccolto il 15,5 per cento. Troppo poco, per la prima serata del sabato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Ma la Carlucci non ci sta e, intervistata da Tiscali, risponde alle critiche e invita alla calma. "In realtà sono state tre serate molto particolari, incassate in questa lunga crisi di Governo che ha determinato un'alterazione del palinsesto - ha premesso la conduttrice -. Siamo arrivati alla prima puntata senza avere i tradizionali appuntamenti nel pomeriggio che aiutano ad agganciare il pubblico. Inoltre la scorsa settimana abbiamo preso la linea al 10% di share. E ovviamente c'è una bella differenza rispetto a una partenza al 18 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non ingrana, Il Cantante Mascherato di, il programma in onda su Rai 1 il sabato sera. Lo share, infatti, è in netto calo rispetto all'anno precedente: l'ultima puntata, la terza, ha raccolto il 15,5 per cento. Troppo poco, per la prima serata del sabato sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Ma lanon ci sta e, intervistata da Tiscali, risponde alle critiche e invita alla calma. "In realtà sono state tre serate molto particolari, incassate in questa lunga crisi di Governo che ha determinato un'alterazione del palinsesto - ha premesso la conduttrice -. Siamo arrivati alla prima puntata senza avere i tradizionali appuntamenti nel pomeriggio che aiutano ad agganciare il pubblico. Inoltre la scorsa settimana abbiamo preso la linea al 10% di share. E ovviamente c'è una bella differenza rispetto a una partenza al 18 ...

