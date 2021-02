IREN | Scandiano | “Ai nastri di partenza la raccolta degli oli alimentari esausti”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Comune didi concerto conAmbiente ha studiato un modo per raccogliere comodamente e separatamente gli olidi uso domestico. È quanto fa sapereuna nota annunciando che a breve verranno collocati 15 contenitori per ladell’olio esausto a. L’olio esausto che è stato usato per friggere – spiega– viene molte volte smaltito nella maniera meno appropriata, spesso direttamente nello scarico del lavandino, causando seri problemi agli impianti di depurazione. L’olio, infatti, avendo un peso specifico minore dell’acqua, galleggia su questa e crea un sottile strato che soffoca l’acqua da depurare, inibendo l’azione dei fanghi attivi. Quindi deve essere necessariamente rimosso con lunghi processi di ...

Il Comune di Scandiano di concerto con Iren Ambiente ha studiato un modo per raccogliere comodamente e separatamente gli oli esausti di uso domestico. È quanto fa sapere Iren una nota annunciando che a breve ...